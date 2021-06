Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det har lenge vært kjent at vi går mot en bedre sommer og høst, med mindre smitte i Norge.

Forrige uke satt regjeringen i gang trinn to av gjenåpningen av Norge.

Nå kommer FHI med nok en gladnyhet. De mener nemlig at koronaviruset som epidemi snart er borte i Norge.

Koronaviruset ble i mars i fjor karakterisert som en global pandemi. Innenfor Norges grenser har den status som epidemi.

– I løpet av sommeren regner vi med at epidemien mer eller mindre forsvinner fra landet, sier avdelingsdirektør i FHI, Line Vold til NRK.

Forskjellen på epidemi og pandemi Ekspandér faktaboks Epidemier begrenser seg til en del av verden, for eksempel ett land. En pandemi er en epidemi som har spredt seg til et større geografisk område enn en epidemi, og som påvirker en betydelig del av verdens befolkning i flere verdensdeler. Kilde: NHI

Trolig slutt på bølgene

Det betyr ikke at viruset vil være borte:

– Det vil fremdeles kunne oppstå mindre, lokale utbrudd, sier FHI-direktøren.

Norge har vært gjennom to store smittebølger. Enkelte plasser har man vært gjennom tre smittebølger. Nå kan tiden med store smittebølger snart være over.

– Vi ser for oss at det fortsatt vil skje utbrudd i enkelte kommuner, men at det er stadig mindre risiko for noen ny regional eller nasjonal bølge, sier Vold.

Det siste døgnet er det registrert 292 koronasmittede i Norge. De siste syv dagene er det i snitt registrert 352 koronasmittede per dag. For syv dager siden lå snittet på 450.

AVDELINGSDIREKTØR: Line Vold er avdelingsdirektør i FHI. Foto: Berit Roald / NTB

Over 1,6 millioner personer i Norge har fått første dose av koronavaksinen. Litt over en million personer har fått andre dose, og er dermed fullvaksinerte.

– Det er viktig at vi alle fortsetter å følge smittevernrådene en stund til, minner Vold på.

Dette er de nasjonale tiltakene som gjelder fra og med 27. mai: Ekspandér faktaboks Anbefalinger for hele landet Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk. Sosial kontakt Ikke ha besøk av flere enn ti gjester. (nytt)

Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.

Det oppfordres til å møtes utendørs.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand mellom dem som ikke er beskyttet. (nytt) Reiser Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.

Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress. (nytt)

Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Dette gjelder ikke personer som er beskyttet (nytt) Skoler og barnehager Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune. Det er ikke lenger besluttet nasjonalt at alle barnehager og skoler må være på gult nivå. (nytt) Høyere utdanning Mer fysisk undervisning og økt bruk av jevnlig testing. (nytt)

Registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smittesporing. (nytt) Arbeidsliv Hjemmekontor for alle som har mulighet og/eller fleksibel arbeidstid. Handelsnæringen Åpent med smitteverntiltak, jf. egen bransjestandard og krav i forskrift. Varemesser og midlertidige markeder reguleres på samme måte som handelsnæringen, og regnes ikke lenger som arrangement. Det stilles også krav om å registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. (nytt) Idretts- og fritidsaktiviteter Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet som trening, øving osv. innendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand (Nytt).

Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand. (Nytt)

Flere grupper kan samles på samme trenings-/øvingsarena dersom gruppene holdes adskilt og slik at de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter, og de unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Dersom barn og unge trener/øver med et lag, forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.

Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå. (Nytt)

Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs. Toppidrett (nytt) Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Det åpnes for treningskamper i alle lag i serier i toppidretten, herunder i Post-Nord-ligaen. Det åpnes for seriekamper tre uker etter innføring av trinn 2 dersom erfaringene fra treningskampene og smittesituasjonen tilsier det. (nytt)

Regler for hele landet Ekspandér faktaboks Arrangementer Det oppfordres til forsiktighet og planlegging av deltakelse på arrangementet slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Herunder å ikke oppsøke arrangementer i en annen kommune dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå. Reglene for arrangementer er som følger: Maks 20 personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Utendørs er grensen 30 personer. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere. (nytt)

Maks 50 personer på innendørs offentlig arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på arrangementer som samler deltakere under 20 år som er fra samme kommune eller som deltar på trening, øving, prøver og lignende i samme kommune. (nytt)

Maks 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)

Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.

Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.

Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder.

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

Innslipps- og skjenkestopp kl. 24.00. Ikke krav om matservering. (nytt)

Krav til smitteverntiltak: Registrering, redusert antall gjester og krav til avstand, innendørs og utendørs.

Europa påvirker oss

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er enig i gladnyheten. Han påpeker at situasjon i Europa og landene rundt oss er avgjørende.

Han tror likevel ikke smitten forsvinner helt før flere har fått sin andre vaksinedose

– Et viktig spørsmål er også hvor lenge en slik gunstig situasjon vil holde seg i et Europa. Der kan nye virusvarianter begynne å spre seg i uvaksinerte deler av befolkningen, og etter hvert kanskje også blant vaksinerte.

– Det er det vanskelig å svare på i dag.

Nakstad trekker i tillegg frem et par avgjørende punkter som kan påvirke smittesituasjonen:

Hvor godt en vaksinedose i praksis beskytter mot å bli smitteførende.

Hvor stor andel av befolkningen som vaksineres.

Hvilke nye virusvarianter som eventuelt dukker opp.

Hvor mye importsmitte vi vil få.

Foto: Berit Roald / NTB

Klar for neste pandemi?

Leder for Pandemisenteret ved Universitetet i Bergen, professor Esperanza Diaz, kaller utspillet fra FHI for en gledelig nyhet.

– Som de fleste andre blir jeg veldig glad når de som kan dette godt har slike tanker.

Diaz legger til at det likevel er viktig å lære av pandemien. For den blir ikke den siste.

– Det som er viktig fra vårt ståsted, er at vi ikke glemmer. Vi må lære, og for å gjøre det må vi huske. Det kommer en ny pandemi.

Hun sier videre at alt tyder på at det dessverre blir pandemier oftere og oftere, spesielt hvis vi ikke lærer av koronapandemien.

– Vi må bruke tid på å lære og forandre det som ikke har vært bra.