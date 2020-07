FHI: Avstand og håndvask fortsetter i to-tre år

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Selv om kappløpet om en vaksine mot covid-19 tiltar, vil det ta flere år før en vaksine blir klar for de brede massene, sier Folkehelseinstituttet.

– Vaksinen kommer ikke snart. Det kan ta ett, to eller kanskje tre år før vi kan vaksinere hele befolkningen, sier overlege Preben Aavitsland i FHI til Nyhetsmorgen.

Tidligere har helseminister Bent Høie sagt at metersregelen vil gjelde ut året for arrangementer. Nå sier Folkehelseinstituttet at nordmenn må forberede seg på at vi må holde avstand i mye lengre tid.

– Reglene om å holde oss hjemme når vi er syke, vaske hendene og holde avstand, det kan vi like godt venne oss til å gjøre. Det må vi fortsette med nå i to-tre år, sier Aavitsland.

METER: Helseminister Bent Høie (H) har flere ganger minnet om metersreglen. Nå kan den se ut til å vare i årevis. Foto: Terje Pedersen / Scanpix

Nordmenn tar lettere på smitteverntiltak

En undersøkelse Opinion har utført for Røde Kors, viser at én av fire nordmenn tar lettere på enkle smitteverntiltak som håndvask og fysisk avstand. Samtidig svarer nesten fire av fem i den samme undersøkelsen av de venter en ny smittetopp til høsten.

President Robert Mood i Røde Kors sier han er bekymret over tallene.

– Godt smittevern er like viktig nå som for tre måneder siden. Å bekjempe koronapandemien er en felles dugnad der alle må bidra for at vi skal lykkes, sier Mood.

TESTING: Hyppig testing er en nøkkelfaktor for å holde lokale smitteutbrudd lokale. Her fra Bergen legevakt, som har testet 1400 personer de syv siste dagene. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Lokale utbrudd

De siste ukene har landet sett flere lokale smitteutbrudd, både i Bergen, Trondheim og senest i Moss.

Aavitsland tror at Norge vil klare å unngå et nytt nasjonalt utbrudd, men at vi vil se flere lokale utbrudd i høst.

– Jeg tror ikke Norge står foran en ny nasjonal smittebølge. Jeg tror vi skal klare å holde dette under kontroll ved at lokale utbrudd som i Moss, Trondheim og Karmøy blir oppdaget tidlig, sier han.

Han tror nøkkelen ligger i utbredt testing av alle med symptomer, og viser til Bergen. Der har den lokale legevakten testet 1400 personer den siste uken, noe som er rekord.

– Slik oppdager man utbruddet lokalt før det blir et regionalt eller nasjonalt problem, sier Aavitsland.

Når folk som seg hør og bør begynner å snufse og renne utover høsten, må kommunene være forberedt på at flere vil teste seg.

– Vi har gitt råd og veiledning til alle kommuner om hvilken beredskap de må ha, og hvordan de skal oppdage og håndtere utbrudd. Så er det varierende om kommunene er klare, men det er på tide at de forbereder seg på mulig mer smitte til høsten, som skal oppdages og stoppes, sier han.