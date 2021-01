FHI om mutert virus: Fryktar «irske tilstandar»

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Folkehelseinstituttet publiserte i dag ei fersk oversikt over påviste tilfelle av den ekstra smittsame koronavirusvarianten frå Storbritannia.

Dei ni nye tilfella er prøvar tatt i veke 53, altså for tre veker sidan. Sidan mutasjonen først vart oppdaga i Noreg i desember er det påvist 33 tilfelle i Noreg, pluss eitt tilfelle av den sørafrikanske mutasjonen.

Auken i Noreg har vore jamn, med 9-10 nye tilfelle kvar veke.

– Virus endrar seg heile tida, og det oppstår nye variantar. Me kjem til å fortsetta å sjå nye variantar i tida framover, seier avdelingsdirektør Line Vold ved FHI.

UROLEG: Avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Ho seier de fleste land gjer lite analysar for å overvaka endringar og mutasjonar slik at dei oppdagar nye virusvariantar.

– Storbritannia og Danmark er blant landa som gjer mest av dette i Europa.

Halvparten er mutert

Akkurat no er det spesiell uro knytt til dei to variantane frå Storbritannia og Sør-Afrika som verkar vesentleg meir smittsame.

– Andelen personar smitta med desse variantane aukar ganske raskt i landa der dei har fått fotfeste, seier Vold.

– Kor alvorleg er situasjonen?

– Me følger situasjonen nøye, og utviklinga i land som Irland bekymrar oss. Der rapporterer dei no at rundt halvparten av tilfella som no blir oppdaga er med den nye, meir smittsame varianten.

Redusera risiko

Framover vil trenden vera avhengig av fleire ting. For eksempel om variantane frå Sør-Afrika og Storbritannia får fotfeste og spreier seg, korleis vaksinane påverkar smittespreiinga, kva tiltak som er på plass, og etterlevinga og effekten av desse.

– Betre forståing og etterleving av regelverket for innreisekarantene er eit viktig tiltak for å redusera risikoen for at me får spreiing av nye virusvariantar, seier Vold.

FARLEGARE: – Muterte koronavirus blir vanskelegare å kontrollera, seier Kristin Greve-Isdahl Mohn ved pandemisenteret på Haukeland universitetssjukehus. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Kristin Greve-Isdahl Mohn, førsteamanuensis ved pandemisenteret på Haukeland universitetssjukehus, forklarar kvifor den britiske og sørafrikanske varianten er så smittsam:

– Desse mutasjonane er på ein viktig del av viruset, på festedelane, altså «piggane». Då vil det smitta lettare, fordi det bind seg meir effektivt til cellene. Dermed vil fleire pasientar trenga sjukehushjelp. Viruset blir farlegare for samfunnet, og vanskelegare å ha kontroll på.

– Trygge enn så lenge

Ho seier at over 10.000 mutasjonar er påvist hittil globalt.

– Heldigvis viser undersøkingane at vaksinane me har til no også hindrar det muterte viruset. Så langt verkar vaksinane like godt på den britiske muterte varianten. Enn så lenge er me altså trygge med dei vaksinane me har.

Men utviklinga blir følgt nøye med på heile tida.

– For dersom det skjer enda større mutasjonar, som endrar seg for mykje, vil ikkje vaksinane verka like godt, seier Mohn.