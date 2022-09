SISTE: Ferja er laus og på veg mot Leirvåg.

Torsdag føremiddag oppstod det problem på ferjesambandet Leirvåg-Sløvåg på fylkesveg 57 i Vestland.

Ferja mista plutseleg ankeret. Då dei skulle dra det opp att, viste det seg at det hadde hekta seg fast i ein kabel, seier regionleiar Tor Kristoffersen i Fjord1 til NRK.

– Me er usikre på kva som er årsaka. Det har bremsemekanismar og skal jo ikkje losne, seier Kristoffersen.

Ved 12-tida hadde ferja kome seg laus. Då hadde ferja stått fast i vel ein time. Sambandet er framleis innstilt.

– Vi må få sjå på ankeret og finne ut av kva som har skjedd. Er de tingen skader kan det gå relativt kort tid før ferja er i drift att, seier Kristoffersen.

Ferja står fast like ved land. Foto: Ronny Hagen

– Høyrde eit bulder

Ferja var fast i fjorden med 38 passasjerar om bord. Ein av dei var Ronny Hagen. Han fortel at han høyrde eit brak like etter ferja la frå kai ved Sløvåg.

– Me høyrde eit bulder og eit sinnssjukt bråk. Me sprang ut for å sjå og då hadde ferja stoppa. Det ser ut som ankeret har festa seg i ein straumkabelen.

Hagen fortel at dei fleste haldt seg roleg medan ferja stod fast.

– Det var nokre bekymra blikk då ferja stoppa, og folk lurte på kva dei skulle gjere no, fortel han.

STÅR FAST: Ferja står fast eit par hundre meter frå kaien ved Sløvåg.

Mista flyet: – Syns det var irriterande

Hagen er sjåfør og på veg til Bergen med åtte passasjerar som skulle rekke eit fly til Nederland klokka 14.

Etter ein time om bord på ferja såg han mørkt på at dei når fram i tide.

– Dei har allereie bestilt ny flybillett. Dei syns det var irriterande at dei ikkje kom seg heim til middag, men no blir det heim til kveldsmaten istadenfor, fortel sjåføren.

Ifølge han var det fleire andre turistar på ferja som også skulle rekke same fly. Ingen av dei kjem fram i tide, men Hagen meiner det fine været gjorde opp for den lange ventetida.

– Det er ikkje noko å gjere noko med. Det var strålande vêr og kiosken på ferja var open. Det var eit plaster på såret.