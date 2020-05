Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Nordmenn blir råda til ikkje å reisa utanlands før tidlegast 20. august.

Men kva med innreise til Noreg? Mange aktørar rundt om i landet vårt er meir eller mindre avhengige av turistar utanfrå.

Under pressekonferansen fredag informerte regjeringa om kva som skjer med tilreisande i sommar:

15. juni blir det vurdert å opna for turistar frå Norden.

20. juli blir det vurdert å sleppa inn turistar frå andre nærtligjande land i Europa.

Klare reglar gler hotelldirektør Richard Grov ved Hotel Alexandra i Loen.

– Når det blir teke avgjerder har ein iallfall noko å forholda seg til. Råda som kom no, er greie og klare råd med datoar. Dei kan me forholda oss til, seier Grov.

Han er letta over regjeringa sine nye reiseråd. Sjølv om det enn så lenge berre blir norske turistar.

– Det verste er uvissa. No kan me iallfall planleggja, og det er me heilt avhengige av, seier hotellsjefen.

LETTA: Hotelldirektør Richard Grov var letta over regjeringa sine tilrådingar fredag. Foto: Oddmund Haugen / NRK

Ingen hallelujastemning

Han presiserer at det likevel er viktig for dei med smittevern.

– Me ynsker ikkje å skapa noko hallelujastemning som aukar risikoen for smitte. Me opnar på ein trygg måte, seier han.

Dei opna i dag restauranten Hoven på toppen av gondolbana i Loen. I to månader har det ikkje vore aktivitet i restauranten. Der løyste over 100.000 turistar billett i fjor.

Vanskeleg å erstatta utanlandske turistar med norske

Jon Ivar Moe er dagleg leiar og eigar av Namsentunet i Grong i Trøndelag, som blant anna tek imot lakseturistar frå heile Europa.

Før pressekonferansen fredag, var han mest spent på kva som skjer med innreise i tida som kjem.

Ein tredjedel av dei som har booket ferie hos Namsentunet, kjem frå utlandet. Frå blant anna land som Spania, Italia, Frankrike, Tyskland, Austerrike og Sveits.

Fritidsreisande frå utanfor Norden får ikkje koma til Norge før tidlegast etter 20. juli.

Næringsminister Iselin Nybø (V) oppmoda aktørar til å avbooka utanlandske turistar no, for så å erstatta dei med norske.

– Det blir ikkje enkelt å få til det – dette handlar om langtidsplanlegging, seier Moe.

TRUR PÅ HAUSTEN: Jon Ivar Moe, dagleg leiar av Namsentunet i Grong, har tru på at det kjem fleire turistar til hausten att. Foto: Randi Wilsgård/NRK

Når det er sagt, er han optimistisk med tanke på hausten. Han trur ein del utanlandske vel å skyva på ferien.

– Eg trur hausten blir større no enn før. Me er veldig villige til å flytta kontraktane til dei utanlandske, seier Moe.

Han vil rosa regjeringa, fordi dei vel å opna opp sakte – men sikkert.

Dobbel krise hvis nordmenn ikkje tar smittevern på alvor

Litt lenger sør i Trøndelag har Torild Langklopp, Ingrid Langklopp og Roar Svenning sidan 2006 levd av at næringsliv og privatpersoner legg arrangement og feriar til det ville kystlandskapet i Åfjord.

Daglig leder, Torild Langklopp, er glad for at fleire nordmenn oppmodast til å feriera innenlands. Ho støttar altså rådet frå statsminister Erna Solberg (H) og næringsminister Nybø (V) om at nordmenn må oppleva Noreg i sommar.

– Bruk lokale butikker og restauranter, og overnatt på dei små perlene du kan finna, sier Langklopp.

VIL ARRANGERA: Torild Langklopp og Roar Svenning håpar å få opna opp at for litt større arrangement snart. Foto: Jonas Skybakmoen/Adresseavisen

At sesongen i år blir svært spesiell på mange måtar, er det ingen tvil om.

– Me må tenka kreativt, no som mange bryllup og jubile utgår. Me ynsker blant anna å ha utekonsertar, og håper virkelig at det opnast opp for å ha arrangementer med 200 personar, seier Langklopp.

I tillegg har næringa mykje å legga til rette for når det gjeld smittevern, understrekar ho:

– Det blir dobbel krise for oss om me får ei ny oppblomstring av virus. No må alle som skal reisa sørga for å ta smittevernet på alvor. Det er kjempeviktig at folk følgjer råda om hygienetiltak.