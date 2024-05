Ferdig som klinikkdirektør

Tom Guldhav er ferdig som direktør ved kirurgisk klinikk på sentralsjukehuset i Førde. Det melder Firda, som skriv at årsaka skal vere usemje om sentrale vegval for Helse Førde. Guldhav går tilbake til stillinga som overlege for kvinneklinikken. Helge Robert Midtbø, som i dag er direktør for drift og eigedom, blir konstituert i stillinga som direktør for kirurgisk klinikk.