Ferdig med å etterforske trefelling på rv. 5

Politiet er ferdige med å etterforske saka der tre unge menn felte fleire tre over riksveg 5 natt til 24. mars. Saka er sendt over til politiadvokaten, som skal bestemme om dei tre blir tiltalte. Det skriv Firda. Dei tre unge sunnfjordingane, som er i slutten av tenåra og i starten av 20- åra, har erkjent ugjerninga. To bilar kolliderte i trea og ein tredje hamna i grøfta. Totalt ellever personar sat i køyretøya, men ingen blei alvorleg skadde.