Fengslet for trusler på Nav-kontor

En 28 år gammel mann ble fengslet i fire uker i Hordaland tingrett søndag. Han er siktet for en rekke alvorlige voldshandlinger og trusler mot politiet, Nav og vektere denne høsten. Mannen kom med trusler på et Nav-kontor i Bergen på fredag, skriver BA. Da politiet kom til stedet hadde mannen med seg slaktepistol og kniv, står det i kjennelsen. Retten mener at mannen har lav terskel for bruk av trusler.