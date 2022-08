Fengsla i grov narkotikasak

Ein mann vart fredag fengsla i fire veker med brev- og besøksforbod i Sogn og Fjordane tingrett. Politiet meiner å kunne knyte mannen til ein pakke narkotika. To av vekene er i full isolasjon. – Av frykt for at bevis kan bli øydelagde, er vi knappe med opplysningar, seier politiadvokat Arne Fjellstad. Han vil ikkje kommentere om fleire kan bli pågripne.