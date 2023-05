Fengsla i fire veker til etter vald mot politipersonar

Mannen som førre fredag vart skoten av politiet med elektrosjokkvåpen på Stord, er varetektsfengsla i fire veker, fram til 9. juni. Det har Haugaland og Sunnhordland tingrett i dag avgjort. Mannen er sikta for vald mot to offentlege tenestepersonar, og i tillegg for å ha gjort kroppsskade på den eine av dei to. Han begjærte seg lauslaten i retten i dag.

Ifølgje avgjerda frå retten har mannen forklart at han ikkje hugsar noko frå hendinga.