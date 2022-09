Fengsla i fire veker – avhøyr utsett

Mannen i 30-åra som er sikta for grov mishandling av sonen (7), er fengsla i nye fire veker. Det får NRK opplyst av politiadvokat Sven Arne Dahl-Michelsen (biletet). Sikta nektar straffskuld. Etter planen skulle han for første gong forklara seg for politiet i dag, men mangel på tolk gjer at det blir utsett til seinare i veka.