Fengsla i fire veker

Ein mann blei i Hordaland tingrett i dag fengsla i fire veker. Han er sikta for mishandling i nære relasjonar. – Vi bad om fengsling på grunn av fare for at bevis kan gå tapt, seier jourhavande politiadvokat Kjetil Tomren i Vest politidistrikt. Politiet vil førebels ikkje seie noko meir om saka.