Fengsla i fire veker

Ein mann i 40-åra er varetektsfengsling i fire veker etter å ha blitt tatt med det som skal vere ei betydeleg mengde med piller.

Mannen blei pågripen i Bergen fredag. Politiet bad om fire veker på grunn av fare for at bevis skal gå tapt. Dei frykta også at mannen som ikkje er norsk statsborgar, vil reise frå landet om han blir sleppt fri.

Hordaland tingrett har no gitt politiet medhald i at mannen kan vere fengsla dei neste fire vekene. Politiet vil førebels ikkje seie kva type piller det er snakk om og heller ikkje noko om mengde.