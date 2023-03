Fengsla i fire veker

Ein mann vart i Hordaland tingrett i dag vedteke varetektsfengsla i fire veker grunna gjentakingsfare. Mannen er sikta for fleire forhold, mellom anna for å ha kome med trugslar mot tilsette på eit butreningssenter og for å ha brote besøksforbodet mot senteret, opplyser politiadvokat Elisabeth Morstøl.