Fengsla i fire nye veker i valdtektssak

Den eine av dei tre sikta etter valdtektssaka i Stad vart i går varetektsfengsla i fire nye veker. To veker er med brev- og besøksforbod, og to er med brev -og besøkskontroll.

Forsvararen til mannen, Ivar Hauge, seier at dei i utgangspunktet hadde sett fram krav om at mannen skulle settast fri. Av omsyn til etterforskinga kan han ikkje seie meir no.

Resultatet for den andre sikta i saka er førebels ikkje klart. Forsvaren hans, Ivar Blikra, seier at klienten hans i utgangspunktet ikkje vedgår straffskuld og har motsett seg forlenga varetekt. Torsdag blir den tredje sikta i saka framstilt for forlenga varetekt.