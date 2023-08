Femåring døde etter badeulykke

Den fem år gamle gutten som ble utsatt for en drukningsulykke under bading i Norheimsund i Kvam tirsdag er død. Det bekrefter Kvam herad. Bekreftelsen skjer i samråd med de pårørende.

Det var tirsdag at gutten ble fløyet til Haukeland universitetssjukehus med redningshelikopter etter at han ble funnet bevisstløs under vann i Norheimsund i Hardanger.

Ulykken skjedde da flere barn badet sammen. Politiet fikk vite om ulykken klokken 14.42 av vitner som varslet om hendelsen. Livreddende førstehjelp ble igangsatt fjorten minutter senere.

Ulykkesstedet er en kjent badeplass ved Movatnet, som ligger like ved kommunesenteret Norheimsund. Kommunens psykososiale kriseteam skal samordne det videre arbeidet med bistand til familien.