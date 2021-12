Fem vogntog har kollidert på Filefjell

Det er ikkje meldt om personskade, melder Vest politidistrikt.

Politiet har vore i kontakt med alle sjåførane og det er ikkje mistanke om promille på nokon av dei involverte.

Det er no trafikkdirigering forbi ulukkesstaden. E16 har vore stengd ved Nedre Smeddalsvatn etter ulukka.

Uviss varigheit

Bergingsbil er på staden og berging av eit vogntog er i gang.

– Brøytemannskapa våre seier at det er best å halde vegen stengt so lenge bergingsarbeidet held på, seier trafikkoperatør Gaute Losnegård ved Vegtrafikksentralen.

Men det skal no vere dirigering av bilar forbi bergingsarbeidet.

Kor lenge arbeidet skal gå føre seg er enno uvisst melder Losnegård.

Patruljen er på staden og det skal ikkje vere store materielle skader på nokon av dei fem vogntoga, melder Vest Politidistrikt.

– Vi har fått rekvirert det som er av tilgjengelege bilbergarar, seier Stine Mjelde, operasjonsleiar i Vest Politidistrikt.

Det er behov for berging av to av dei fem vogntoga, melder Vest Politidistrikt.

Kva som har skjedd er enno uklart men det er snakk om ein kjedekollisjon og det skal vere svært glatt på staden ifølge Mjelde.

GLATT: Slik såg det ut på E16 ved Smedalen på Filefjell klokka 19:09 i dag. Vogntoget på bilete er ikkje av dei råka. Foto: Statens Vegvesen

Fleire stengde fjellovergangar

Vegtrafikksentralen kom i kveld ut med ei oppdatert oversikt over status for fjellovergangar, sist oppdatert klokka 20:56.

E16 Filefjell, dirigering ved Smedal.

Rv7 Hardangervidda, kolonnekøyring for alle køyretøy.

Rv13 Vikafjell, open.

Rv15 Strynefjell, open.

Rv52 Hemsedal, stengt grunna bilberging

Fv50 Hol-Aurland, open.

Fv53 stengt.