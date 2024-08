Fem tiltalt i omfattende narkosak på Vestlandet

De fem må møte i Hordaland tingrett i slutten av oktober. Ifølge påtalemyndigheten skal de fem mennene ha hatt roller i et nettverk som forsynte vestlandet med hasj, skriver Bergens Tidende.

En av de fem er tiltalt for å ha smuglet inn godt over 500 kilo hasj, mens to andre skal ha hatt befatning med dette partiet. En litauisk mann skal ifølge tiltalen ha smuglet mer enn 200 kilo med et sportsfly fra Danmark til Tønsberg.

Alle de fem risikerer minst tre års fengsel, skriver BT.

Påtalemyndigheten mener saken dreier seg om et nettverk med bånd til utlandet. Statsadvokat Kristine Herrebrøden sier til BT at aktoratet i rettssaken vil bevise at det er snakk om et organisert nettverk.

– Vi mener det også er andre bakmenn, et apparat i utlandet. I retten vil det bli belyst hva vi mener å vite om det, sier hun til BT.

Advokat Rune Håkon Tjomsland forsvarer en mann som eier en gård der politiet fant 94 kilo med nedgravet hasj. Mannen nekter befatning med partiet, og forsvareren sier til BT at han nekter straffskyld.

Advokat Arvid Sjødin forsvarer en annen av de fem. Hans klient har erkjent de faktiske forhold, men Sjødin sier han mener det er forhold som tilsier at han ikke kan anses som skyldig i enkelte av påtalemyndighetens påstander.

