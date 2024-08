Fem til sjukehus etter frontkollisjonen i Åsane

Ein familie på fem blir tekne med til Haukeland universitetssjukehus for vidare undersøkingar etter trafikkulykka i Åsane, der to bilar frontkolliderte like etter 10.00. T

Det er ukjent skadeomfang, men det er opplyst om at det ikkje skal vere alvorleg. Det melder Vest politidistrikt.

Totalt sju personar var involverte i hendinga.

Køyretøya er fjerna. Mesta er på staden for å vurdere forholda før vegen kan opnast att. Det er ein god del oljesøl i området.