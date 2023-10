Fem sjåførar fekk bruksforbod i kontroll

I ein kontroll av tunge køyretøy på Kjøs i Nordfjord i går kveld fekk fem køyretøy bruksforbod. 11 fekk skriftlege manglar, opplyser Statens vegvesen. I tillegg fekk føraren av eit utanlandsk vogntog gebyr for manglande vognkort, og ein førar fekk gebyr for manglande vognkort for hengaren.