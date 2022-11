Fem personar innesperra etter ras

Totalt er fem personar fordelt på to gardsbruk i Fjærland isolerte etter at det gjekk eit ras på vegen inn til Supphelledalen fredag kveld. Om lag 30 meter av vegen er øydelagt og det er uvisst kor tid den blir reparert. Også brua har fått skader. Ivar Supphellen er saman med kona og mor si blant dei som er isolerte. Dei to borna i familien var ikkje heime i går kveld og har måtte overnatte hos vener andre stader.

Familien høyrde det godt då raset kom dundrande nedover fjellsida fredag kveld.– Men vi er godt vante med naturkreftene her, seier Supphellen og fortel at det har rasa her tidlegare også.

Raset sopte med seg høgspentkablar, men enn så lenge har familien straum. Men det lokale straumselskapet er på plass og forsyner mjølkebonden med aggregat. I fjøsen står nemleg 35 kyr og måndag kjem mjølkebilen- dersom vegen er fiksa.– Om ikkje må vi slå ut mjølka, seier han.