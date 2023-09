Fem parti peikar på Bakervik, fire på Meyer

SV, Raudt, Sp og Bergenslisten meiner at Rune Bakervik (Ap) bør behalda byrådsmakta i Bergen. KrF, Venstre og Pensjonistpartiet meiner Christine Meyer (H) bør overta makta. Det har partia sagt i sine møte med fungerande ordførar Eira Garrido (SV) i dag.

Fleire parti meiner det er uheldig og for tidleg av Garrido å be partia om avklaring om den parlamentariske situasjonen no medan det framleis pågår forhandlingar og samtalar, og Bakervik framleis er byrådsleiar.

Frp og MDG har ikkje vilja «peika på» verken Meyer eller Bakervik. INP er i møte med ordføraren klokka 15.