Fem års fengsel for drapsforsøk

Ein mann i 60-åra er i Sogn og Fjordane tingrett dømd til fengsel i fem år og to månader etter drapsforsøk i Hyllestad romjula i fjor. Mannen stod tiltalt for å ha tømt bensin over bilen til kvinna, medan ho sat inne i bilen. Politi og tingretten meiner mannen ville setje fyr på bilen. Han nekta straffskuld for drapsforsøk. Mannen får også fem års kontaktforbod mot kvinna og må betale kvinna over 400.000 kroner. Til frådrag i fengselsstraffa kjem over 300 dagar varetektsfengsling.