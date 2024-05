Felte to jerv i Indre Sogn

Det er felt to jerv i Indre Sogn den siste veka, det melder Statens naturoppsyn. Jervane blei felt i Hjelledalen og ved Raudenibba. SNO fortel at dei også har fått observasjonar om jerv på Gaularfjellet, men at dei ikkje har DNA-spor eller sett individet. Sjølv etter slike spor, så jaktar dei ikkje på fleire jerv i regionen.