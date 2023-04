Felte jerv i fjella mellom Årdal og Lærdal

Tysdag i førre veke blei ein hannjerv felt i fjellet mellom Lærdal og Årdal. Jerven som vart felt var ein del av dei ekstraordinære uttaka, skriv Sogn Avis. Vestland er eit såkalla beiteprioritert område. Det tyder at beitedyra har prioritet og at det er låg terskel for å ta ut jerv viss det er fare for at dei kjem til å ta beitedyr. Rein-Arne Golf i Statens naturoppsyn seier dei har fått i oppdrag å ta ut to jervar og dette var den eine av dei to.