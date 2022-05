Felles front mot fergefri E39

– Planene for fergefri E39 må settes på vent, for å finne mer moderate og miljøvennlige løsninger. Det skriver Transportarbeiderforeningene, Yrkestrafikkforbundet og Naturvernforbundet på Vestlandet i en felles uttalelse. De viser til at Hordfast og Møreaksen vil koste 67 mrd kr, og gi høye bompenger og store naturskader.