Fekk vita om barnevernproblemet torsdag

Byråd Line Berggreen Jacobsen sa på pressekonferansen at ho fekk vita om dei tekniske problema med portalen for bekymringsmeldingar torsdag kveld. Ho informerte byrådsleiaren fredag.

– No går me ut med informasjonen me har, sjølv om me framleis ikkje har fått det fulle biletet av situasjonen, seier ho.

Ho understrekar at problema ikkje er barneverntenesta i kommunen eller dei tilsette i det nye mottaket for bekymringsmeldingar sin feil. Ho peikar på at det ikkje er tvil om at det er kommunen som har ansvar for barn i Bergen.

– Men Visma har erkjent at feilen ligg hjå dei. Det er dei som har gjort at meldingane ikkje har kome fram til våre tilsette i vår barnevernsteneste.