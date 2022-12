Fekk varsel om skuleskyting

Natt til i går fekk politiet i Sogn varsel om mogleg skuleskyting. Stasjonssjef Magne Straumstein ved Sogndal politistasjon seier til Sogn Avis at dei ikkje hadde anna val enn å gå til aksjon. Guten som la ut trugsmåla er ein ungdomsskuleelev, og har forklart at det var meint som ein spøk. Straumstein seier at guten får oppfølging på ein god måte. Foreldra ved skulen er også informerte.