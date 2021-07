Fekk ubehageleg kommentar frå legen: – Må slutte å legge skam på kvinner som ikkje klarar å amme

I eit debattinnlegg i BT onsdag, fortalde bystyrerepresentant for Høgre i Bergen, Marte Leirvåg om den ubehagelege opplevinga.

Etter å ha oppdaga ein kul i brystet, gjekk ho til fastlegen og vart vist vidare til Brystdiagnostisk senter for undersøking den 19. april i år.

Senteret høyrer til Haukeland universitetssjukehus, som leiger lokale på Haraldsplass Diakonale Sykehus.

– Det fyrste spørsmålet eg fekk då eg vart henta inn på undersøkingsrommet, var kvifor eg berre hadde amma i 10 veker tilbake i 2017 då eg fødde sonen min, seier Leirvåg til NRK.

Ifølge Leirvåg var legen ho møtte tydeleg på at amming kan førebygge brystkreft.

– Legen sa vidare at alle har eit sjølvstendig ansvar for å førebygge alvorleg sjukdom, noko eg tolka som at dersom eg har brystkreft, så er det fordi eg ikkje haldt ut å amme lenger.

– Vart heilt satt ut

Leirvåg fortel at ho ikkje var førebudd på å bli stilt spørsmål om den vanskelege barseltida i ein situasjon der ho skulle undersøkast for kreft.

– Eg vart heilt satt ut, og svarte at det var fordi vi ikkje fekk det til. Vi streva veldig med amminga, og vi forsøkte alle hjelpetiltak som var tilgjengeleg for å få det til.

I denne perioden utvikla Leirvåg ein fødselsdepresjon, som ho trur ammeproblema var ein viktig årsak til.

Sonen var liten og fekk ikkje i seg nok mat. Sjølv sleit ho med store smerter. Etter 10 veker tok ho difor valet om å gå over til flaskemating.

Leirvåg visste ikkje at amming kan førebygge brystkreft, men er klar på at ho hadde tatt valet om å slutte å amme, uansett.

No ønsker ho at helsepersonell må bli bevisste korleis dei møter kvinner som ikkje klarar å amme.

– Legar har eit ansvar for å bidra til at det ikkje blir lagt ytterlegare skam på oss som ikkje klarar å amme.

– Ikkje unikt

Ifølge generalsekretær i Landsforeningen 1001 dagar, Lena Yri Engelsen, er ikkje historia til Marte Leirvåg unik.

– Vi høyrer ofte om kvinner som har dårlege erfaringar med helsevesenet og at opplevinga blir ei påkjenning for dei. Det som er trist er at kvinner ofte påtar seg skuld og kjenner på skam når dei ikkje blir møtt på ein god måte, seier Engelsen.

Landsforeningen 1001 dagar jobbar for å førebygge problem knytt til mental helse under graviditet og etter fødsel.

FØREBYGGING: Lena Yri Engelsen jobbar for å førebygge problem knytta til mental helse i graviditet og etter fødsel. Foto: PRIVAT

– Om ei kvinne allereie står i et strev og får høyre ein slik nedsettande kommentar, så vil det kunne forverre situasjonen hennar, og vil også kunne utløyse psykiske utfordringar.

Sjukehuset beklagar

Avdelingsdirektør ved radiologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus, Aslak Aslaksen beklagar hendinga.

– Vi beklagar at pasienten har hatt ei dårleg oppleving hos oss. Vi prøver alltid å vere hyggelege og positive, og støtte pasienten, uansett om vi finn alvorleg sjukdom eller om pasienten er frisk.

– Kva vil leiinga ved Haukeland universitetssjukehus gjere vidare i denne saka?

– Vi skal ta opp saka internt med våre tilsette slik at vi kan lære av opplevinga pasienten hadde, seier Aslaksen.

Etter sommarferien er Leirvåg invitert til brystdiagnostisk senter for å snakke om opplevinga.

– Eg set pris på at Haukeland tek klaga på alvor, og at avdelingsdirektøren tar kontakt direkte. Dei har spurt om eg kan kome og snakke om kommunikasjon og pasientkontakt og det gjer eg sjølvsagt, seier Leirvåg.