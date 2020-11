Fekk tilskot til utanlandstur og festival – risikerer å måtte betale tilbake éin million

NRK har tidlegare fortald om den knusande rapporten om økonomisk og organisatorisk rot i UngVest.

Organisasjonen har dei siste tre åra fått 1,8 millionar kroner i driftstilskot frå fylkeskommunen til å mellom anna skapa aktivitetar for barn og unge i fylket.

– Me fatta mistanke om at pengane ikkje blei brukt som dei skulle, sa leiar Stian Jean Opedal Davies (Ap) i kulturutvalet, om kvifor dei bestilte granskingsrapporten.

I rapporten frå Deloitte kom det mellom anna fram at dagleg leiar i UngVest har brukt organisasjonens lokale til sitt private hypnosefirma, utan å betale leige.

– Nær ein million under tilskota

Men UngVest har også fått store ekstraordinære tilskot frå andre aktørar.

I 2018 fekk dei 350.000 kroner i støtte for å arrangera ein «Frivillighetsfestival».

I følge rekneskapstala deira som Deloitte har funne, blei kostnadane berre 90.000 kroner.

I 2018 og 2019 fekk UngVest totalt over 1,3 millionar kroner til utvekslingsopphald via EU-programmet «Erasmus+ Aktiv ungdom».

Men rekneskapstala deira viser kostnadar til utvekslingsprosjekt på kring 500.000 i 2018 og berre 112.000 kroner i 2019.

Rekneskapet Deloitte har fått sett, viser at UngVest sine kostnadar til festival og utvekslingsopphald desse to åra dermed var rundt 950.000 kroner mindre enn tilskota dei fekk.

REAGERER: Generalsekretær Andreas Borud i LNU.

Vil krevje pengane tilbake

No reagerer organisasjonen som gav dei tilskot til «Frivillighetsfestivalen».

– Dersom det viser seg at pengane ikkje er brukt riktig eller at det er pengar til overs, vil me ikkje nøla med å krevja pengane tilbake, seier generalsekretær Andreas Borud i Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar (LNU).

Også Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er uroa for om pengar dei har gitt ikkje har gått til utvekslingsopphald gjennom Erasmus+.

– Hvis det faktiske og reelle regnskapet viser at UngVest har brukt kun 112.000 kroner av dei mottatte ca. 600.000 kronene, vil vi ikkje akseptere det, skriv spesialrådgjevar Erik Langbråten i Bufdir til NRK.

Meiner pengar gjekk til å dekke andre ting

Deloitte-rapporten skildrar korleis planane om «Frivillighetsfestivalen» i 2019 til slutt vart vesentleg mindre.

«Arrangementet blei gjennomført i ein mindre skala» fordi «det var få av medlemsorganisasjonane som ville delta» og «det ikkje var tilstrekkeleg kapasitet i organisasjonen», har Deloitte fått opplyst.

LNU seier til NRK at UngVest i sluttrapporten om festivalen førte opp eit vesentleg høgare kostnadstal enn 90.000 kroner og «at det meste ved festivalen gikk som planlagt».

LNU: – Alvorleg

Deloitte meiner tilskotsmidlar som skulle gå til festivalen i staden har «bidratt til å dekke inn øvrige kostnadar i organisasjonen» og slik redusera underskotet i UngVest.

– Me ser alvorleg på opplysningane som har kome fram i rapporten. UngVest er forplikta til å gjennomføra aktivitetane som dei har søkt oss om støtte til og som dei laga budsjett for, seier Borud i LNU.

Han opplyser at dei sidan september 2019 har purra fleire gonger på UngVest om å få betre dokumentasjon.

No har LNU sett i gang ein utvida kontroll av Frivillighetsfestival-prosjektet og bedeom å få utlevert alle bilag og annan dokumentasjon.

Bufdir: – Urovekkande

Etter å ha blitt kontakta av NRK, har Bufdir gått gjennom papira sine om UngVest utan å finna noko problematisk.

– Det er ingenting som tyder på noko kritikkverdig i dei dokumenta vi har tilgang til. Alle prosjekta er det rapportert på, og dei er dokumentert i henhold til krava, skriv Langbråten i Bufdir.

Likevel vil dei no undersøka UngVest nøye.

- Tilskotsforvaltning er basert på tillit. Viss den blir broten, er det difor spesielt viktig å reagere på tillitsbrotet. Det blir eit skjerpande omstende.

UngVest: – Feilaktig bilete

Øystein Rambjørg er styreleiar i UngVest sidan april i år. Han var også med i styret 2016-2020, og styreleiar fram til 2016.

Etter det han kjenner til, vart tilskotet til «Frivillighetsfestivalen» i hovudsak brukt til føremålet.

Rambjørg skriv til NRK at Deloitte-rapporten har tatt utgangspunkt i dei samanstilte rekneskapane UngVest har lagt fram på årsmøta sine, ikkje fullstendige rekneskapar.

– Rekneskapane på årsmøta gjev ikkje nødvendigvis eit godt bilete av kva for utgifts- og inntektspostar som høyrer saman. Ein kan da få eit feilaktig bilete av dei faktiske forhold.

Dei er no i dialog med LNU og arbeider med å framskaffa dokumentasjonen dei har bede om.

Om Erasmus-tilskota frå Bufdir skriv Rambjørg at «Ut frå det eg har av tilgjengeleg informasjon, så skal kostnadane i utvekslingsprosjekta, som er gjennomført desse åra, vere dekka av dei tildelte midlane. Alle prosjekta er sluttrapportert og godkjent av Bufdir.»