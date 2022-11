Fekk sparken frå jobben- det fant mannen seg ikkje i

Ein butikktilsett måtte gå på dagen frå jobben sin tidlegare i år. Årsaka var at han la til side nedprisa matvarer i arbeidstida og kjøpte dei når dagen var slutt. Men sunnfjordingen gjekk til retten og meinte at oppseiinga av ugyldig. Han ville også ha erstatning og oppreising, samt halde fram i stillinga til saka var endeleg avgjort. Då saka var oppe i Hordaland tingrett i haust gjekk det i sunnfjordingens favør, men dette anka arbeidsgjevaren hans til Gulating lagmannsrett. Men heller ikkje her nådde arbeidsgjevaren fram. Han må no betale sakskostnadane på 51.700 kr og arbeidstakaren får halde fram i stillinga si.