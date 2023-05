Fekk sparken etter å ha ytra seg om transpersonar: Tingretten seier oppseiinga var ugyldig

Dommen er komen i rettssaka mellom Rianne Vogels og Papillon, melder BT. Vogels var leiar for økonomi og strategi i den ideelle organisasjonen Papillon. Ho fekk sparken i mars i fjor etter å ha ytra seg om transpersonar på Twitter. No har Bergen tingrett bestemt at oppseiinga var ugyldig.