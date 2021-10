Fekk null på statsbudsjettet – finansiering redda av anonym gåve

I 2019 godkjente Miljødirektoratet planane for å bygge eit verdsarvsenter ved Urnes stavkyrkje inst i Sognefjorden. I alt har Noreg åtte område på verdsarvlista (sjå faktaboks).

I fjor fekk Fortidsminneforeningen, som eig Urnes stavkyrkje, 1,85 millionar i oppstartsmiddel.

Ola H. Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen, vart difor overraska då framlegget til statsbudsjett for 2022 vart lagt fram førre veke.

Der var verdsarvsenteret heilt vekke.

– Vi håpa at vi skulle vere med. Vi har tidlegare fått svært positive politiske signal, seier han.

Kristin Bakken er administrerande direktør ved Norsk institutt for kulturminneforsking (Niku).

– Eg er glad for at kulturminnebudsjetta blir auka. Difor er det skuffande at regjeringa ikkje fekk prioritert Urnes verdsarvsenter i denne runden.

– Statens vilje til å finansiere vil være et sterkt signal Ekspandér faktaboks Per Morten Ekerhovd, Fylkesdirektør kultur, idrett og inkludering: – Verdsarvsentrene skal realiseres i samarbeid mellom stat, fylkeskommune, kommune og lokale parter på hvert av verdensarvstedene, og er avhengige av gode spleiselag. At private givere ønsker å bidra er derfor bra. – I Vestland er det planlagt sentre både på Ornes, på Bryggen og i Vestnorsk fjordlandskap, Nærøyfjorden. Dette er i samsvar med vedtatt statlig politikk og en må forvente at det kommer betydelige statlige bevilgninger på plass slik at planene ikke blir liggende i skuffen. Statens vilje til å finansiere vil også være et sterkt signal til fylkeskommunen og kommunene. – På Ornes er planene kommet langt allerede, og i disse dager er det lyst ut arkitektkonkurranse. Vi er spente på utfallet her.

LOKALE MOTORAR: I Kulturminnemeldinga skriv Klima- og miljødepartementet at det er «behov for lokale ‘motorar’ i arbeidet med å ta vare på verdsarven». Foto: Ragnar Utne / fortidsminneforeningen.no

Anonym gjevar dukka opp

Og her kunne arbeidet med verdsarvsenteret ved Urnes stavkyrkje vorte sett på pause, men i staden dukka ein anonym gjevar opp.

Ifølge Fortidsminneforeningen var ho så «frustrert og opprørt» over den manglande finansieringa at ho la 100.000 kroner på bordet.

Dagen etter ringde ho på ny, framleis opprørt, og la ytterlegare ein million på bordet.

– I Noreg er det svak tradisjon for at private sponsorar vel seg kulturminne. Då er det heller medisinsk forsking eller sport som vert prioritert. Heilt supert då at nokon har vald å støtte verdsarvsenteret i Urnes med private midlar, seier Kristin Bakken.

Morten Stige har bakgrunn frå Riksantikvaren og Byantikvaren i Oslo, og driv i dag Fabrica kulturminnetenester.

– Det er godt at ikkje alle tek dei gamle kyrkjene for gitt, og går framfor med ein gåve. Ofte er det det som skal til for å utløyse nødvendige offentlege løyvingar, seier han.

Med fyrste del av finansieringa på plass kunne arkitektkonkurransen for Urnes verdsarvsenter opne denne veka.

Den totale prisen på prosjektet er «rett i underkant av 60 millionar», seier Fortidsminneforeningen, som har søkt Kulturdepartementet om 30 millionar og Klima- og miljødepartementet (KLD) om 9 millionar.

Norske verdsarvområde Ekspandér faktaboks Noreg har åtte område på verdsarvlista (innskrivingsår i parentes): Bryggen i Bergen (1979)

Urnes stavkyrkje (1979)

Røros bergstad og Circumferensen (1980)

Bergkunsten i Alta (1985)

Vegaøyan verdsarv (2004)

Vestnorsk fjordlandskap (delområde Geirangerfjorden og delområde Nærøyfjorden) (2005)

Struves meriandianbue (2005)

Rjukan-Notodden industriarv (2015)

Skal teste «distriktsrefleksen» til Senterpartiet

I Kulturminnemeldinga «Framtid med fotfeste» skriv Klima- og miljødepartementet at det er «behov for lokale ‘motorar’ i arbeidet med å ta vare på verdsarven».

Distriktsperspektivet gjer at Fortidsminneforeningen er spente på kva Senterpartiet seier i sitt justerte forslag til statsbudsjett, som den nye regjeringa snart skal leggje fram.

Det same er Stortingsrepresentant for Frp, Helge André Njåstad, som ikkje kan røpe om hans eige parti finn plass til verdsarvsenteret i sitt alternative budsjett.

– Regjeringa legg fram sin tilleggsproposisjon snart og der kan jo Sp vise om dei framleis har distriktsrefleksen intakt, seier han.

Åslaug Sem-Jacobsen er kulturpolitisk talsperson i Senterpartiet:

– Vi har føreslått å løyve pengar til dette verdensarvesenteret i våre alternative budsjett dei siste åra. Men sidan vi først nyleg har komme i regjering og byrja å sjå på budsjettet, så er det for tidleg å seie kva som blir ny politikk.

NRK har vore i kontakt med Klima- og miljødepartementet (KLD), men har framleis ikkje fått svar.

I konkurranseprogrammet fra Fortidsminneforeningen står det: Ekspandér faktaboks Når man står ved Urnes stavkirke og ser på de ikoniske utskjæringene, ser man 950 år tilbake i tid. Dagens stavkirke ble oppført ca.1130. Men Urnes tilhører også hele verden. I 1979 – som den første norske oppføringen – fikk den sin plass på UNESCOs liste over verdensarv. Dette bringer besøkende fra hele verden til Ornes. Besøksvirksomheten driftes i dag fra et lite tidligere bolighus rett ved kirken. Det er et presserende behov for å kunne styre besøksavviklingen bedre, både for kirken og for lokalsamfunnet. Senteret skal ha funksjonen som kulturarena, samtidig som det skal bidra til økt lokal verdiskaping, i tråd med UNESCOs og Norges ambisjoner for verdensarven.