Fekk nei til vindkraft på Bremangerlandet

Olje- og energidepartementet (OED) sagt nei til vindkraftplanane på Bremangerlandet. Vedtaket er endeleg og kan ikkje klagast. Det var SFE som stod bak vindkraftplanane i det som har vore blant dei mest omstridde kraftprosjekta i Noreg. Bremanger-ordførar Anne Kristine Førde er letta over avgjerda. – Eg er glad for at denne saka som har vore så konfliktfylt over så mange år, endeleg er vedteken, seier Førde. Ho legg til at dei hadde eit håp om at OED ville lytte til NVE, men at dei ikkje kunne ta det heilt som ein sjølvfølge.