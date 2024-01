Fekk melding om sykkel på isen

Politi og brannvesen har rykt ut til ei melding om ein barnesykkel som ligg på isen på Vatnavatnet i Askøy. Politiet skriv på X at det så langt ikkje er teikn på at nokon skal ha gått gjennom isen. Dei skriv og at dei har fått opplysningar om at nokre ungdommar skal ha kasta sykkelen utpå. Brannvesenet er i ferd med å fjerne sykkelen.