Fekk melding om mogleg ulukke i Aurland

Politiet slo full alarm då det kom inn melding om ei mogleg luftsportsulukke i Aurland. – Ein innringar opplyste at det såg ut som ein paraglider hadde mist kontrollen og styrta, seier operasjonsleiar Dan Erik Johannessen ved Vest politidistrikt. Naudetatane rykte ut og har vore i kontakt med tre personar som har forklart at dei har flydd i området. – Ingen av dei har kome til skade, seier Johannessen. Han seier politiet vert på staden ei stund til for å undersøke, men at dei no ikkje trur det er snakk om noko ulukke.