Fekk kontroll på innbrotstjuv

Rett før klokka halv åtte tysdag morgon fekk politiet melding om eit pågåande innbrot i Breiviken i Bergen.

Ein person skal då ha vore inne i ei bod ved eit garasjeanlegg, skreiv Vest politidistrikt først på X.

Seinare skriv dei at den mistenkte skal ha gått inn ein open garasjeport og hoppa over eit gjerde. Ingenting er teke vekk, men han vert politimeld for forsøk på tjuveri.