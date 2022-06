Fekk kongepokalen i friidrett

Pål Haugen Lillefosse frå Fana fekk kongepokalen i friidrett etter at han tok norsk rekord i stav på laurdag. Rekorden hans er på 5.86 meter. Med dette resultatet er han på tredjeplass på årets verdsstatistikk og nummer to i Europa, skriv friidrett.no. Lillefosse er no klar for VM i friidrett.