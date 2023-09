Fekk inndrege førarkortet etter trafikkuhell

Klokka 00.28 fekk politiet melding om ei trafikkulukke på fylkesveg 48 Furhovda i Kvam.

– Me fekk først melding frå ein mobil som var programmert til å seia frå om han var i ei ulukke. Etter kvart kom me i kontakt med dei som var på staden, seier operasjonsleiar Eirik Loftesnes. Det viste seg at ein bil hadde køyrt inn i autovernet og hamna oppå det. Det var fem personar i bilen og ingen personskadar, men noko oljesøl. Bilen er fjerna av bilbergar.

– Føraren var ein mann i slutten av tenåra. Han blir meldt på bakgrunn av trafikkuhellet og førarkortet hans er mellombels inndrege, seier Loftesnes. Det er ikkje mistanke om rus.