Fekk inn 218 skytevåpen i januar

Vest politidistrikt fekk inn 218 amnestivåpen i løpet av januar. Frå 1. januar til 1. juni 2023 er det våpenamnesti i Noreg. Totalt har politiet fått i 2023 skytevåpen den første månaden. Våpenamnesti betyr at folk som har ulovlege uregistrerte våpen kan levera dei til politiet utan å få straff.

Politiet i Sør-Vest har fått inn 44 våpen så langt. No oppmodar seksjonssjef i Politidirektoratet, Liv Aasberg Corneliussen folk til å halda fram med å levera inn våpen og ikkje venta til i siste liten.

– Erfaring frå tidlegare våpenamnesti er at dei fleste ventar til slutten av perioden. Politiet tilrår derfor at folk brukar heile perioden for å unngå kø, seier Corneliussen.