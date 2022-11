Fekk illebefinnande under rettssak

Rettssaka etter Nav-drapet vart torsdag avbroten kring 11.30. Årsaka var at ein av tilhøyrarane fekk eit illebefinnande under rettsmedisinarane sin gjennomgang.



– Det var fornærma sin far som fekk eit illebefinnande. Han er henta av ambulansepersonell. Det har vore ein svært sterk dag i retten, med beskrivelser og bilete det bestialske skadeomfanget, seier bistandsadvokat May Britt Løvik (biletet).



Saka startar oppatt 12.30.