– Eg blir fortvila og sint over at dei er så firkanta, seier Norvall Nøringset.

Leiaren i Førde Røde Kors ser innover vegen mot hytta som laget eig. Vegstubben er i underkant av 300 meter.

I dag blir den same vegen brukt til landbruksføremål.

I sommar skulle taket på hytta til Røde Kors skiftast ut, og planen var å frakte materialar og utstyr med varebil og hengar.

Men det sa Statens vegvesen nei til, og tilrådde at Røde Kors i staden hyra eit helikopter.

TRANSPORTERER BYGNINGSMATERIALE: Dette helikopteret måtte frakte materiale for Røde Kors når Statens Vegvesen sa nei til å bruke vegen

Heller ikkje bevegelseshemma får bruke vegen

Statens vegvesen vil ikkje stille til intervju med NRK, og viser til brevet der det går fram at Førde Røde Kors ikkje får bruke vegen.

I avslaget blir det poengtert at vegen fram til hytta er ein del av den historiske Trondhjemske postveg, og at Vegvesenet er redd for at vegen kan bli skada.

«I høve vedlikehaldsarbeid på Røde Kors si hytte meiner vi det bør nyttast andre metodar, til dømes helikopter, for å frakte nødvendig materiell og utstyr til hytta», heiter det.

Den Trondhjemske Postvei Foto: Ottar Starheim / NRK Ekspandér faktaboks Kulturhistorisk veg, også kalla «Den Bergenske-Trondhjemske postveg»

Anleggsarbeidet byrja i 1780 og varte til 1804 for å få ei direkterute mellom Trondheim og Bergen. Før gjekk all post mellom byane innom Oslo.

Den 700 kilometer lange strekningen var den «Sikreste og Bekvemmeste Post Tour».

Dagens stamveg for biltrafikk følgjer til dels same trasé.

Postruta vart lagt ned i 1868, då dampskipsruter tok over postframføringa.

Mellom Bergen og Sunnfjord gjekk ruta stort sett i ytre strøk. Ved Dale svinga ruta innover gjennom Jølster, Breim, over indre del av Nordfjorden, over land til Stranda og over Storfjorden til Ørskog. Mellom Molde og Trondheim gjekk ruta over Tingvoll, gjennom Surnadalen og Fannrem.

Store deler av postvegen er i dag bevart. I nasjonal verneplan for vegar, bruer og vegrelaterte kulturminne har ein valt ut tre parsellar i tre fylke som skal representere den 695 km lange vegstrekningen, som inkluderer 150 km med kryssing av fjordar og innsjøar. Parsellane går gjennom ulike landskapstypar og skal vise breidda i utforminga som postvegen fekk. Kjelde: Wikipedia

Og vidare: «Av same grunn er vi negative til å nytte postvegen til persontransport av rørslehemma eller andre som skal leige eller bruke hytta».

Heilt bakvendt, seier Røde-Kors-leiaren.

– Vegen blir ikkje skada, korkje av at bevegelseshemma blir køyrde inn eller at vi får frakta nokre lass med bygningsmaterial.

Helikopter-rekninga kom på 40.000 kroner.

FÅR IKKJE BRUKE VEGEN: Om lag 300 meter av vegen inn til Røde Kors si hytte på Langeland i Sunnfjord er ein del av den kulturhistoriske Trondhjemske postveg. Foto: Bård Siem / NRK

– Det beste blir det gode sin fiende

Også ordføraren i kommunen, Olve Grotle (H), reagerer på Vegvesenet sitt vedtak.

– Av og til kjenner eg på at det beste blir det gode sin fiende, ikkje minst i offentleg forvaltning. Stivbeinte reglar og gode intensjonar kan føre til eit resultat strengt tatt ingen ønskjer, seier han.

Margrethe C. Stang er styreleiar i Fortidsminneforeningen.

– Slitasjeskadar på kulturminne er noko vi blir meir og meir oppmerksame på, seier ho.

Ho kallar «helikopter-saka» i Sunnfjord eit «klassisk dilemma der gode hensikter står mot kvarandre».

– Eg tenkjer at det beste ville vere om partane kjem fram til eit kompromiss, som gjer at Røde Kors kjem fram til hytta, men at kulturminneverdien i den gamle postvegen ikkje går tapt.

Kan hamne i rettsapparatet

I tida før konflikten hadde Røde Kors brukt vegen i 35 år, seier Norvall Nøringset.

No håper han at Statens vegvesen vil gjere ei ny vurdering av saka, slik at dei som er bevegelseshemma kan skyssast heilt fram.

Elles kan det vere at saka hamnar i rettsapparatet, seier han.

– Vi må kanskje gå til retten for å få bruke vegen.