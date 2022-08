Fekk drone inn vindauga

Ein drone som TV 2 testa gjekk rett gjennom eit vindauge til lunsjrommet hos eit advokatkontor på Bryggen i Bergen, skriv Bergens Tidende. Fleire tilsette blei overdryssa av glasbitar under lubsjen fredag, men ingen blei skadde. Hos TV 2 er dei lei seg for det som har skjedd og, no er alle dronane sett på bakken inntil vidare.