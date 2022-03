Fekk 1700 tonn stål frå Russland

Verksemda Vik Ørsta i Vik i Sogn fekk måndag levert 1700 tonn russisk stål til produksjonen av vegrekkverk, skriv Sogn Avis. – Vi respekterer og støttar sanksjonane mot Russland, men her har vi inngått kontraktar som vi må stå ved, seier administrerande direktør Kjetil Nesset til avisa. Han fortel at det vil kome ei last til frå Russland, men at dei no ser etter nye leverandørar.