Fastlege tiltalt for bedrageri

En fastlege i Bergen er tiltalt for bedrageri, skriver BA. Mannen skal ha fått over 200.000 kroner han ikke hadde krav på over en periode på to år. Han skal blant annet ha krevd reisetillegg for legebesøk i egen oppgang. Mannen erkjenner ikke straffskyld.