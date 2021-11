Fargen kan vere kreftframkallande – no kjem forbodet

I sommar vedtok Noreg å implementera eit felles europeisk regelverk for tatoveringsblekk.

I praksis inneber det at 4000 kjemikaliar som allereie er forbode i kosmetikk- og kroppspleieprodukt også vert forbode i tatoveringsblekk.

– Bakgrunnen var at tatoveringskjemikaliar utgjer ein uakseptabel risiko for europeiske tatoveringskundar, forklarar seksjonsleiar Anne Line Filtvedt i Miljødirektoratet.

Det er kreftframkallande, allergiframkallande, arvestoffskadelege, reproduksjonsskadelege og etsande kjemikaliar som EU no vil til livs.

Noreg har som EØS-medlem forplikta seg til å følgje slike EU-direktiv.

– Utfordrande regelendring

Leiar for Norsk Tattoo Union, Kari Kjelskau, seier til NRK at dei nye reglene er så omfattande at du «nesten må ha spesialutdanning» for å forstå dei.

– Regelverket er veldig langt og veldig komplisert, seier Kjelskau.

KOMPLISERTE REGLAR: Leiar for Norsk Tattoo Union, Kari Kjelskau, seier dei nye reglane er svært omfattande. Foto: PRIVAT

I dag har 1 av 5 nordmenn minst éi tatovering. Ønsker dei seg fleire, kan det nye regelverket by på utfordringar.

Direktivet inneber nemleg at nokre av fargane blir forbodne frå 4. januar neste år, men andre får «leva» i eitt år til.

Når dei forsvinn i 2023, så forsvinn om lag to tredjedelar av alle fargar med blå- og grøntonar.

– Det er klart det er urovekkande, seier Kjelskau.

Fryktar svart marknad

Tatovør Thomas Reiakvam frå Florø trur at fenomenet «heimetatovering» kan bli verre om ikkje folk får dei tenestene dei ønsker hos tatoveringsstudioa. I verste fall mister bransjen fleire kundar.

– Dei som jobbar svart bestiller gjerne blekk på nettet som ikkje går gjennom noka godkjenning. Hygienen er heller ikkje god nok, fortel han.

I ARBEID: Tatovør Thomas Reiakvam frå Florø medan han lagar ei tatovering. Foto: PRIVAT

Norsk Tattoo Union viser blant anna til ein av fargane som allereie er ulovleg i den nasjonale fargeforskrifta, nemleg Pigment Green 7.

Når EU-reglane erstattar dei nasjonale reglane, blir denne fargen lovleg i ein overgangsfase på eitt år fordi blekkprodusentane treng ekstra tid til å erstatta denne.

– Det er ironisk at denne «farlege» grønfargen snart kan brukast igjen, samtidig som dei innfører nye forbod grunna helseomsyn. Hadde den vore så farleg, så hadde den vel også vore ulovleg neste år, meiner Kjelskau.

Må kasta alt blekk

Det blir ingen overgangsfase for resten av blekket som tatovørane har på lager. Det betyr blant anna at dei nye reglane vil få store økonomiske konsekvensar for den enkelte tatovør.

– Alt blekk som i dag blir brukte i norske tatoveringssalongar må kastast 4. januar.

– Ingenting av blekket som blir brukt i dag tilfredsstiller alle dei nye krava. Med kravet om at all info på blekkflaskene skal vere på norsk ryk alt, seier Kjelskau.

Problemet er berre at tatovørar har vanskeleg for å klare å innrette seg tidsnok.

– Så kort tid som det er til januar, og med så lite blekk det er å få på marknaden som tilfredsstiller krava, så veit vi ikkje kva framtida vil bringe, seier Kjelskau.