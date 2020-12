Farevarsel om snø og vind i høgfjellet

Det er den lumske blandinga av snø og vind som gjer at meteorologane no sender ut gult farevarsel for måndagen.

– Farevarselet gjeld for fjellovergangane i Sør-Noreg, sør for Jotunheimen, seier vakthavande meteorolog, Martin Granerød.

Det er restar av eit lågtrykk som kjem inn Nordsjøen som sørger for at det blir eit ufyseleg ver måndag, med snøfokk. Det kan kome opptil 15 centimeter snø fleire stadar i høgda.

Ikkje så mykje i seg sjølv. Men kombinert med sterk kuling kan det skape problem for bilistar og andre sjåførar.

– Når det kjem kraftig vind i tillegg til snø blir sikta dårleg og det kan kjennest ut som ein køyrer i ein snøstorm, seier Granerød.

Han anbefaler alle som kan å utsette turen. Den gode nyheita er at lågtrykket er kort og intenst. Allereie tysdag er varselet betydeleg betre.

Truleg kolonnekøyring

Vegtrafikksentralen seier det kan bli kolonnekøyring på fleire av overgangane. Slik det ser ut no blir det mest truleg desse:

E134 Haukelifjell

Riksveg 15 Strynefjellet

Fylkesveg 50 Hol-Aurland

Riksveg 7 over Hardangervidda og Riksveg 52 over Hemsedalsfjellet ser førebels litt betre ut, men også her kan vêret bli krevjande.

Best ser det ut på E16 over Filefjell.

Trafikkoperatør Ketil Molvær seier det kan vere smart å følge med på dei siste vegmeldingane før ein tek turen over fjellet. Og, om mogleg, skifte til ein fjellovergang der vêret og føret er betre.

– Det skal ikkje mykje tørr snø til før det blir veldig dårleg sikt, seier han.

Han utelukkar heller ikkje at enkelte overgangar kan bli stengde i morgon.

ROLEG I KVELD: Det er stille og roleg på riksveg 52 over Hemsedalsfjellet søndag kveld. Måndag kan det bli meir vind og snøfokk. Foto: Statens vegvesen

Vindkast i låglandet

Meteorologane seier det også kan kome kraftige vindkast i delar av låglandet i morgon.

Det er sendt ut vindkastfarevarsel for Hordaland og Rogaland. I dei sterkaste kasta kan vinden kome opp mot 25 meter i sekundet.

– Det typiske er at vinden er roleg. Så blir den veldig sterk før den blir roleg igjen. Men på det sterkaste er vinden så sterk at den flyttar på lause gjenstandar. Trampolinar bør tauast fast før måndag, seier Martin Granerød.