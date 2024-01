Farevarsel om snø i deler av Vestland

Meteorologene har sendt ut et farevarsel om snø for deler av Vestlandet sør for Stad. Varselet gjelder fra tirsdag morgen til onsdag morgen, og det er ventet vestavind, snø og snøbyger.

Lokalt kan det komme mellom 10 og 25 cm snø i løpet av et døgn.