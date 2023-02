Farevarsel i kø: – Skal du over fjellet, bør du reise fredag morgon

To gule farevarsel for mykje snø er sendt ut for dei neste dagane.

Varsla gjeld for heile Vestlandet og nokre stader kan det totalt kome mellom 60 -70 cm snø fram til laurdag.

Det eine varselet gjeld for dagen i dag og det neste for fredag føremiddag til laurdag morgon.

Det meste av snøen vil kome i høgda.

– Mykje snø ilag med vind skaper vanskelege køyreforhold. Det blir ein del snøfokk, og det kan føre til ein del stengde fjellovergangar, seier meteorolog Alexander Skeltved ved Vervarslinga på Vestlandet.

Opning fredag morgon

Men for dei som har tenkt seg over fjellet før helga, er det håp.

Frå midnatt torsdag og fram til fredag formiddag er det ein liten kvileperiode. Då blir det mindre snø og betre førarforhold.

– Så skal du over fjellet, er nok fredag morgon best. Men samstundes kan det vere store lokale forskjellar som gjer at du kan treffe ein god eller dårleg periode.

Utover fredagen og fram til laurdag kjem snøen tilbake for fullt. Det blir også ein del vind.

– Det blir ganske mykje snø som skaper dårleg sikt. Ilag med vinden blir det endå dårlegare sikt, seier meteorologen.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for fjella på Vestlandet. Foto: Meterologisk institutt

Akkurat kor vêret blir verst er vanskeleg å seie.

– Det blir lokale forskjellar, men alle fjellovergangar frå vest til aust er dekka.

I løpet av torsdagen kan vi vente oss ein del lyn og tore.

Ei lita trøyst er at vi slepp unna dei heftige vindkasta vi har hatt det siste døgnet.

– Vinden vil roe seg. I går var det orkan styrke rundt Stad, og vi vil ikkje kome i nærleiken av det. Men vi får sterk kuling i dag og i morgon.

Vêret kan endre seg fort

Også Vegtrafikksentralen oppmodar folk om å køyre over fjellet fredag morgon.

Men trafikkoperatør Remi Lian seier sjåførane også må halde seg oppdatert på trafikken.

– Ting kan endre seg fort i fjellet, og det gjeld å følge på med på kva overgangar som er opne.

Hardangervidda, Aurland- Hol og Hemsedal er dei mest utsette fjellovergangane.

Særleg Hardangervidda, fortel trafikkoperatøren.

Torsdag ettermiddag er det berre Filefjell som er opent av fjellovergangane. På dei andre er det anten kolonne eller stengde vegar som møter sjåførane.

– Det er mykje vêr i fjellet, konstaterer Lian.

NVE varslar oransje faregrad og betydeleg snøskredfare på Vestlandet.

Vedvarande svake lag gjer at skred kan losne av seg sjølve i nokre bratte heng, skriv NVE på varsom.no.