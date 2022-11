Farevarsel i fleng – no blir det våtare i vest

Om regnbuksa di er borte vekk eller du har hòl i støvelen din, bør du anten springe i butikken – eller berre halde deg inne dei neste dagane.

For no blir det våtare i vest. Svært vått.

Eit kraftig lågtrykk bygger seg nemleg opp vest for Azorene i Atlanterhavet og set kurs mot Noreg og Vestlandet.

Det blir også mykje vatn på vegane. Om du skal ut på køyretur bør du difor vere obs på vassplaning.

I Bergen har fleire allereie fått ein smakebit av regnet som skal bøtte ned.

Men no skal det altså bli endå verre.

Frå torsdag kveld og fram til fredag kveld, er det varsla 60–100 mm nedbør.

– Nokre stader kan det attpåtil kome endå meir. Det blir veldig vått, konstaterer meteorologen Martin Granerød ved Meteorologisk institutt.

Det blir vått på Vestlandet. Foto: Sindre Vik Helgheim / NRK

Fleire farevarsel og storm i vente

NVE har i dag sendt ut gult farevarsel for flaum og jordskred for Vestland fylke og for Langfjella. Varselet gjeld frå torsdag ettermiddag.

Det er venta ein del overvatn i tettbygde område, ifølgje meteorolog Granerød.

Mykje av lauvet frå trea landa på bakken, noko som tettar att kummar og sluk. Dermed renn ikkje vatnet unna, noko som lagar propp i systemet.

Det kraftige lågtrykket frå vest gir oss også ein god del vind, og då særleg på kysten og på utsette stader i fjella. Her kan det bli stiv til sterk kuling.

Illustrasjon: Meteorologene

Bur du ved Stad må du halde ekstra godt på hatten. Her kan det bli full storm, seier meteorologen.

Også kysten langs Møre og Romsdal og Trøndelag får merke at det er krefter i sving. Her blir det sørvestleg liten storm i periodar torsdag kveld og natt til fredag.

Atmosfærisk elv i vente

Meteorologane følger nøye med på lågtrykket som no nærmar seg.

– Det er nemleg stor usikkerheit om korleis det bevegar seg, seier Granerød.

Slik det ser ut no vil vinden kome frå sørvest. Det er vanleg og fører ikkje til farevarsel no.

Foto: Yr

Men dersom vinden endrar kurs, er meteorologane meir på vakt:

– Om den kjem frå nordvest er det skumlare. Då kjem den rett innover land og fjordane, og vil påverkar landområda på ein anna måten enn om den beveger seg langs kysten.

Vestlendingar flest er godt kjente med vêret som no kjem. Granerød seier vêrtypen minner om ei såkalla atmosfærisk elv.

Det betyr ei relativt lang og smal sone med vanndamptransport, der vassdampen har sitt opphav i tropiske område.

Temperaturane dei neste dagane kan krype opp mot 14–15 grader.

Indian summer i november

Men sjølv om det skal bøtte ned dei neste dagane og paraplyen får køyrd seg i all vinden- så hald ut. Laurdag blir det nemleg betre.

Regnet roar seg kraftig ned og dei gode temperaturane held seg. Til dømes kan bergensarane sjå fram til 15 grader laurdag.

– Det blir også veldig mildt austanfjells dei neste dagane, seier meteorologen.

Varmerekorden for Oslo er 16,1 grader i november. I helga kan det gå mot ny rekord, for gradestokken kan krype opp mot 16 grader då.

Fleire andre fylke kan også ligge an til å knuse varmerekordar i november.

– Det minner litt om ein slags indian summer, seier Martin Granerød.